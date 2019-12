Leefbaar-raadslid Vreugdenhil politicus van het jaar in Rotterdam

Gerben Vreugdenhil, raadslid van Leefbaar Rotterdam, is verkozen tot Beste Politicus van 2019 in Rotterdam. Hij kreeg de prijs vrijdagmiddag uitgereikt in debatcentrum Arminius. Andere genomineerden waren Nadia Arsieni van D66 en Stephan van Baarle van Denk.

De jury schrijft in het rapport voor Gerben Vreugdenhil gekozen te hebben, vanwege zijn "financiële kennis en scherpe vraagstelling". Hij is daarmee een belangrijke factor in de Rotterdamse gemeenteraad bij het nemen van beslissingen over grote financiële zaken als Feyenoord City en het Warmtebedrijf.

De verkiezing van Beste Politicus van Rotterdam is er om aandacht te vragen voor het belang van lokale politiek. De raadsleden kunnen hierdoor aan het grote publiek meer laten zien wat hun werk inhoudt en wat ze de afgelopen maanden bereikt hebben. De jaarlijkse verkiezing is een initiatief van Lokaal, het centrum voor democratie, en het Periklesinstituut, dat politici en bestuurders traint en coacht.



Eerdere winnaars waren onder anderen Vincent Karremans (VVD), Nourdin El Ouali (Nida), de huidige vice-premier Hugo de Jonge en wethouder Sven de Langen.



De jury bestond dit jaar uit de politiek-verslaggevers Monica Beek van het AD/Rotterdams Dagblad, Guido van Eijck van oa Vers Beton, Ewoud Kieviet van de NOS, Eppo König van het NRC en Jan-Roelof Visscher van Rijnmond.