Afschaffing melding 'aanrijding met een persoon' is een opluchting voor Seven uit Maassluis

Afschaffing melding 'aanrijding met een persoon' is een opluchting voor Seven Manschot uit Maassluis

Seven Manschot in De Zoekmachine

In de video vertelt Seven dat haar vader voor de trein is gesprongen. En iedere keer dat ze zo'n mededeling hoort, wordt ze geraakt. "Ik vind het altijd zo confronterend en heftig wanneer het wordt omgeroepen."

Het meisje uit Maassluis is dan ook blij dat de melding wordt aangepast. "Er zijn op het perron altijd reacties van 'oh, er is wéér iemand voor de trein gesprongen. Wat kut'."

Op haar video waarin ze de oproep doet om de melding te veranderen, kwamen destijds veel positieve reacties. "De NS liet mij toen weten het verschrikkelijk te vinden, maar zo transparant mogelijk te willen blijven over de aanrijding." Daar komt het spoorwegbedrijf nu op terug.

In april was Seven te zien in een uitzending van De Zoekmachine op Rijnmond.