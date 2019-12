Nieuwe Brug over Kanaal van Voorne geopend

Hellevoetsluis heeft er een nieuwe brug over het Kanaal door Voorne bij. Met een symbolische druk op de knop door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die ook voorzitter is van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, en wethouder Aart-Jan Spoon van Hellevoetsluis is de brug vrijdag officieel geopend.

De nieuwe brug is aangelegd ter hoogte van de Braberseweg. Zo wordt het nieuwe bedrijventerrein Kickersbloem 3 beter bereikbaar.

"Een stimulans voor de economische groei van Voorne-Putten", noemt de gemeente Hellevoetsluis de aanleg van de brug. Dit bedrijventerrein is volgens de gemeente namelijk de enige plek in de zuidelijke regio van Rotterdam waar nog veel ruimte beschikbaar is voor bedrijven om zich te vestigen.

Kleinere reistijd naar Voorne-Putten

Nu het terrein beter bereikbaar is, is het aantrekkelijker geworden voor bedrijven om daar te vestigen. Ook de komst van de Blankenburgtunnel, waardoor de reistijd tussen het Westland en Voorne-Putten wordt verkleind, moet daar in de toekomst aan bijdragen.



De brug is een echte blikvanger, zo zegt de gemeente. Er is een uitkijktoren, waaruit bezoekers de omgeving mooi kunnen zien. Ook past het ontwerp van de brug bij de historische zwaaikommen van het kanaal.