Opnieuw overtredingen bij twee horecabedrijven Sliedrecht

Twee horecagelegenheden in Sliedrecht die al eerder de fout in gingen, hebben hun zaken nog niet op orde. Dat is donderdagavond gebleken tijdens een zogeheten nacontrole van de gemeente, politie, belastingdienst en het UWV.

De twee zaken aan de Rembrandtlaan en de Kerkstraat werden een jaar geleden ook al gecontroleerd. Toen bleken er aanwijzingen te zijn dat er illegaal werd gegokt. Ook werd destijds een gasdrukrevolver gevonden en lag er zwaar illegaal vuurwerk in een van de panden.

Van beide panden werd destijds de drank- en horecavergunning ingetrokken. Het pand aan de Rembrandtlaan werd op last van de burgemeester zelfs voor drie maanden gesloten.







Niet brandveilig

Ook tijdens de nacontrole op donderdagavond bleek nog niet alles volgens de regels te gaan. Zo bleek de elektra in een van de panden niet te voldoen aan de eisen voor brandveiligheid en werd vastgesteld dat de Drank- en Horecawet werd overtreden. Om wat voor overtredingen het precies gaat, kan de gemeente niet zeggen.

"Het gaat hier om een reguliere nacontrole waarbij opnieuw meerdere overtredingen zijn geconstateerd", legt burgemeester Bram van Hemmen uit. "In de regio vinden dit soort controles vaker plaats. Ook in Sliedrecht gaan we volgend jaar nieuwe controles houden. "

Bij de controle is een auto in beslag genomen. Of de gevonden misstanden nog verdere consequenties hebben voor de bedrijven, is nog niet duidelijk. Beide horecagelegenheden blijven vooralsnog gewoon open, zegt een woordvoerder van de gemeente Sliedrecht.