Veldwijk verwacht vertrek in winterstop bij Sparta

Volgens de aanvaller is zijn relatie met trainer Henk Fraser puur zakelijk. Veldwijk en Fraser spreken nauwelijks met elkaar, volgens Veldwijk.

Veldwijk maakte in de zomer van 2018 de overstap van FC Groningen naar Sparta. In dienst van de Spangenaren scoorde 29 keer in 55 officiële wedstrijden. Vorig seizoen was de Zuid-Afrikaans international nog aanvoerder op Het Kasteel. Veldwijk promoveerde dat seizoen met Sparta via de nacompetitie naar de eredivisie.