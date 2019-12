Reebok uit lijden verlost na aanrijding met auto in Barendrecht

Een reebok in Barendrecht is vrijdagavond uit zijn lijden verlost, nadat hij werd aangereden door een auto. Dat gebeurde aan de Kilweg. De bestuurder is doorgereden.

"Hij is vol aan zijn rechterzijde geraakt", vertelt Edwin Verhoeven van de dierenambulance. "Het beestje was in shock en zowel bij zijn voor- als achterpoten staken zijn botten uit. Hij was niet meer te redden."

Rond 19:15 uur werd het diertje door een auto geraakt aan de Kilweg. "Er schijnt een groep reebokken te zijn, die daar in het natuurgebied leeft. Deze is waarschijnlijk in zijn eentje gaan oversteken."

Volgens Verhoeven kwamen veel meldingen over het dier bij de politie binnen. "Omstanders hebben het dier geprobeerd te vangen. Uit angst is het dier in het water gesprongen."

Medewerkers van de dierenambulance hebben het diertje boven water gehouden zolang het kon. "Vlak daarna is het diertje uit zijn leiden verlost door een jachtopziener."

De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is doorgereden. "Mensen begrijpen niet dat dit strafbaar is. Het is gewoon doorrijden na een aanrijding."