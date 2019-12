Drenkeling belt met smartwatch naar hulpdiensten vanuit Grevelingenmeer

Een man die vrijdagavond in het Grevelingenmeer belandde, heeft zijn redding vooral aan zijn smartwatch te danken. Met het slimme horloge, dat in verbinding staat met zijn telefoon, wist hij vanuit het meer de hulpdiensten te bereiken om hem te komen redden.

De man raakte te water terwijl zijn zeilboot, aangedreven door een motor, verder ging. Omdat zijn telefoon nog in de boot lag en het horloge daardoor geen connectie meer had met het toestel, werd de verbinding verbroken. Dit was aanleiding voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om meerdere reddingsboten, een patrouillevaartuig en een speciale helikopter in te schakelen om de man te vinden.

Een reddingsboot van de KNRM in Ouddorp vond de man uiteindelijk en haalde hem aan boord. De reddingsbrigade heeft de man overgedragen aan de ambulance, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De man maakt het goed.

Niet veel later werd ook zijn boot gevonden. Die wordt naar de Brouwershaven op Schouwen-Duiveland toegebracht.