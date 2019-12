FC Dordrecht doorbreekt slechte reeks met winst op Jong PSV (0-1)

FC Dordrecht heeft de eerste uitzege van het seizoen geboekt bij Jong PSV. De ploeg van trainer Claudio Braga zette de beloftenploeg van PSV in Eindhoven met 1-0 opzij. Jari Schuurman was met zijn treffer de gevierde man bij FC Dordrecht.

De grootste kans in de beginfase van de wedstrijd was voor Jordy Wehrmann. De Feyenoord-huurling schoot vanuit de zestien de bal hard op de paal. Een omschakelmoment leverde FC Dordrecht de voorsprong op. Nelson Amadim zette Jong PSV-doelman Mike van de Meulenhof aan het werk, waarna Jari Schuurman de rebound van dichtbij tegen de touwen werkte.



Thomas Schalekamp schoot na tien minuten in de tweede helft knap op de goal van Jong PSV. Maar zijn inzet vanaf de rand van het strafschopgebied miste net de juiste richting. Op het uur was Thomas Kok met het hoofd dichtbij de verlossende 0-2. Zijn inzet vloog net over de Eindhovense lat. In een moeizame slotfase hield FC Dordrecht uiteindelijk stand tegen Jong PSV.

Slechte reeksen doorbroken

'Dordt' doorbrak met de zege twee slechte reeksen. Voor FC Dordrecht was het de eerste uitzege sinds 5 april 2019. Toen werd in Enschede FC Twente met 0-1 verslagen. In totaal bleef FC Dordrecht tien wedstrijden zonder uitzege. Ook de slechte reeks van elf verloren competitiewedstrijden op rij werd doorbroken met de zege op Jong PSV.

Hekkensluiter FC Dordrecht kruipt in de eerste divisie wat dichterbij Helmond Sport, dat voorlaatste staat. FC Dordrecht staat laatste met elf punten uit negentien wedstrijden, Helmond Sport sprokkelde veertien punten uit negentien duels bij elkaar.

Jong PSV - FC Dordrecht (ruststand: 0-1)

34' Jari Schuurman 0-1

Opstelling FC Dordrecht: Stoskovic; Gronsveld, Montsma, De Abreu, Ormonde-Ottewill; Kok, Schuurman, Wehrmann; Vicario, Schalekamp (67' Marques), Amadin (82' Green)