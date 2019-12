Ricardo Moniz ziet Excelsior beloond: 'Investering betaalt zich nu uit'

Ricardo Moniz: 'Waar we in investeren, krijgen we nu terug'

Excelsior won op bezoek bij TOP Oss (0-2) de derde uitwedstrijd van dit seizoen. Trainer Ricardo Moniz was content met de drie punten, maar blijft zoals altijd kritisch. "We leden voor hun zestien soms te veel balverlies."

"We speelden soms naïef", geeft Moniz aan. "Daar zijn we een paar keer goed ontsnapt. Maar we gaven weinig kansen weg."

De oefenmeester ziet ook dat zijn ploeg beloond wordt voor het werk dat op de training verricht wordt. "Tegen Go Ahead en De Graafschap hadden we drie punten moeten hebben. Maar waar je in investeert krijg je terug. De jongens werken heel hard op de training. Wat je erin stopt haal je eruit. Dat gebeurt net op tijd sinds Roda JC-uit."

Volgens Moniz is de jacht op de eerste twee plekken nu echt geopend. De trainer kijkt daarbij voornamelijk naar de lange termijn. "We weten vanaf het begin al dat we zorgvuldig dit jaar plannen. We hebben bijna geen blessures en worden met de week fitter. Als dan ook nog de concurrentie zich aandient, krijgen we een luxe."