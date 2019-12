Burgemeester Schiedam sluit café zonder vergunning

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam heeft een café in zijn gemeente per direct weer gesloten. Café Sien aan het Wilhelminaplein ging vrijdag open, terwijl er nooit een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning is toegekend.

In het pand zat voorheen Café Wilhelmina. Dit café werd eind 2017 gesloten. Café Sien vroeg in februari 2018 op dezelfde locatie vergunningen aan, maar deze werden geweigerd.

De reden daarvoor is volgens de gemeente dat de eigenaar en haar exploitanten niet kunnen voldoen aan de 'toetsingsgronden'. Welke dat precies zijn, kan een woordvoerder van de gemeente niet zeggen. Wel hadden omwonenden eerder last van het terras van het café. De Milieudienst Rijnmond DCMR zou ook vaker hebben geconstateerd dat de geluidsnorm werd overtreden.

De exploitanten van het café stapten eerder naar de rechter om alsnog een vergunning te krijgen. "De gemeente Schiedam is hierin steeds in het gelijk gesteld. De huidige en laatste aanvraag loopt nog, maar daar is ook al een voorlopige voorziening van de rechter over gegaan", zegt de gemeente. "Ook hierin is de gemeente Schiedam weer in het gelijk gesteld."

De stichting SIEN zelf is van mening dat de gemeente Schiedam en de burgemeester zich zelf niet goed houden aan de regels voor het aanvragen van een vergunning. Zo zouden bepaalde eisen die de gemeente hanteert voor het verkrijgen van een vergunning, niet voldoen aan Europees-rechtelijke eisen. Zij zijn deze week in beroep gegaan tegen het definitieve weigeringsbesluit van de burgemeester.

"We handhaven de openbare orde, daarom is het café gelijk weer gesloten", reageert burgemeester Lamers. "Café Sien kan niet open. Er lopen procedures tegen het café."