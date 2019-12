De Croosboot gaat weer varen: 'dat wordt met gejuich ontvangen'

De Croosboot keert terug voor rondvaarten over de Rotte. Dertien jaar geleden ging de legendarische rondvaartdienst door geldgebrek en bestuurlijke chaos failliet. De Rotterdamse familie Den Haan wil de attractie nieuw leven inblazen en vond per toeval de oude Croosboot via Marktplaats terug.

"We lopen al een tijdje rond met het idee, zijn gaan googelen naar een geschikte boot en stuitten op de oude Croosboot", vertelt Ton den Haan tot zijn eigen verbazing. De Croosboot heeft als 'Lady Kim' dienst gedaan voor rondvaarten op de Loosdrechtse Plassen. Daar komt nu helaas een einde aan, vertelt de schipper uit Loosdrecht.

"We hebben de boot te koop gezet omdat we geen ondersteuning meer krijgen van de gemeente. Er is minder aandacht voor kleine dingen als met ouderen een mooie tocht over de plassen maken ", vertelt schipper Riks Noorman. Hij is bedroefd dat een traditie van 100 jaar rondvaarten op de Loosdrechtse Plassen stopt maar hij is opgelucht dat de boot terugkeert naar zijn roots. "Het moet zo zijn en het klikte meteen met de jongens van Croosboot 2.0."

De Croosboot was in de jaren '80 en '90 een begrip, een fenomeen, een uitje voor veel Rotterdammers. Drijvende kracht was het echtpaar Aaij en zij zijn zelfs op de Croosboot in het huwelijksbootje gestapt. Het echtpaar werd ondersteund door vele vrijwilligers. Eén van hen was gids Rein Wolters. Bij hem roept de Croosboot warme herinneringen op. "Passagiers genoten en de telefoon stond roodgloeiend met boekingen", memoreert Wolters. In de hoogtijdagen voeren er drie Croosboten.

Na de eeuwwisseling nam het aantal passagiers af en na het overlijden van oprichter Dick Aaij was het voor echtgenote Jeanne moeilijk om de boel draaiende te houden. Ondanks verwoede reddingspogingen door politieke partijen zoals de PvdA en liefhebbers van de rondvaarttochten, kwam er in 2006 een einde aan de rondvaarttochten naar de Rottemeren en Delft. "Toen was het afgelopen en dat heeft me heel veel verdriet gegeven en ik heb er heel lang over lopen treuren", vertelt vrijwilliger Wolters.

Samen met zijn broer en twee neven gaat Ton den Haan Croosboot 2.0 runnen. "Hij is in principe vaarklaar maar we willen hem nog wel een beetje pimpen met een nieuwe vloer en nieuwe toilet." De nieuwe aanlegsteiger komt te liggen aan de Soetendaelsekade bij het restaurant van de familie Den Haan. Dat is een klein stukje verder dan het oude opstappunt. De verwachting is dat de gemeente binnenkort met de laatste vergunningen komt. Onder meer voor een steiger.

Oh, dat zou fantastisch zijn als ie weer gaat varen", reageert vrijwilliger Rein Wolters op het bericht dat de Croosboot terugkeert. "Ik denk dat het met gejuich wordt ontvangen", zegt Wolters. "Het is al een hele tijd geleden maar nog steeds krijg ik de vraag: wanneer varen jullie weer? Ik moest altijd het antwoord schuldig blijven maar nu heb ik een antwoord", zegt hij met opgetogen stem.

De broers en neven Den Haan hebben al een vaarbewijs maar moeten nog wel hun marifooncertificaat halen voordat de eerste tocht kan plaatsvinden. "We gaan klussen, ons de boot eigen maken en verwachten in het voorjaar echt van start te gaan met tochten en feesten op de boot", zegt Ton de Haan. "En dan zien we wel waar het schip strandt", vervolgt-ie gekscherend. Samen met de schipper uit Loosdrecht gaan ze binnenkort de boot naar Rotterdam varen.