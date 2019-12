De brandweer rukte vrijdagavond uit om een aantal containerbranden te blussen in Vlaardingen. Het is de tweede keer deze maand dat er meerdere ondergrondse containers op één avond in brand zijn gestoken.

Het was raak in de Rembrandstraat, Hugo de Vriesstraat, Van der Waalsstraat en Graaf van Hoornestraat. Het is nog niet bekend wie de branden heeft aangestoken en of de branden verband houden met elkaar en met de eerdere branden.