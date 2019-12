Burgemeester Eenhoorn: 'Ik zoek geen schuldigen maar verbeteringen'

"Ik had het gevoel van thuiskomen. Ik kom en er is iets wat ik indertijd heb achtergelaten en ik pak dat weer op. Een dubbel gevoel want het had eigenlijk niet zo moeten zijn", zegt Bas Eenhoorn op zijn eerste werkdag als waarnemend burgemeester van Vlaardingen.

Hij straalt en is zichtbaar trots op het verzoek van commissaris van de Koning Jaap Smit om Vlaardingen onder zijn hoede te nemen. Het vertrek van Annemiek Jetten was een week geleden de climax van bijna drie jaar hommeles in de Vlaardingse politiek. "Dit is geen klusje tussendoor. Smit zei heel nadrukkelijk: dit moet gebeuren. Vlaardingen is een te belangrijke stad en gemeenschap om dit niet gezamenlijk te doen. Dus we moeten hier samen de schouders onder zetten", vertelt Eenhoorn.

'Hell of a job'

Na zijn vertrek in de nazomer van 2014 uit Vlaardingen bleef hij de lokale politiek op afstand volgen. "Toch sta ik er helemaal blanco in. Ik ga eerst met iedereen praten hier op het stadhuis met als belangrijkste vraag: wat is hier aan de hand?", blikt Eenhoorn vooruit. "Prioriteit is dat mensen weer naar elkaar gaan luisteren, compromissen sluiten in een open en integer debat in de raad". Jaap Smit omschreef de taak van de puinruimende burgemeester al een 'hell of a job'. "De financiën zijn hoogste prioriteit komende tijd". Vlaardingen stevent af op een begrotingstekort van minimaal 6 miljoen.

Jetten

"Er is kwaliteit genoeg hier aanwezig, daar ligt het niet aan. Ik heb alle wethouders gesproken, de fractievoorzitters, de gemeentesecretaris, iedereen zit in de goede houding. Toch was er geharrewar en gedoe. Ik ga kijken hoe dat kan verbeteren". Of de bestuurlijke chaos de laatste jaren de schuld was van Annemiek Jetten? "Ik ben niet van het aanwijzen. Ik zoek niet schuldigen, ik zoek de verbeteringen". Eenhoorn zal de komende tijd nog contact hebben met de vertrokken Jetten om ook haar kant van het verhaal te horen.

'Meer in de stad'

"Er moet ook weer plezier komen. Wethouders en raadsleden horen weer fluitend naar hun werk te gaan hier", vertelt Eenhoorn. "Ook ik zal anders te werk gaan dan die 8 maanden in 2014. Ik zal meer in de stad zijn. Zichtbaar ook. De stad in me opnemen, meer gevoel krijgen, inwoners vonden het gedoe ook onplezierig. Ik wil ze horen, de Vlaardingers, want niet trots zijn op je stadsbestuur is niet leuk".

Feyenoord

Bas Eenhoorn (73) blijft in Wassenaar wonen. "Ik kan nu kiezen tussen de A13 en de A4", lacht hij. Meer lachende gezichten op het stadhuis. Er is tevredenheid over de komst van het zwaargewicht van de VVD. Ook gemeentesecretaris Van Hofwegen zegt 'heel blij' te zijn met de burgemeesterswissel. Vlaardingen is erin geslaagd wat Feyenoord niet lukte: Eenhoorn binnenhalen. Komende week de eerste wedstrijd, of beter: raadsvergadering.