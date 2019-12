SCP-directeur Kim Putters invloedrijkste Nederlander

De Top 200 brengt elk jaar de posities en netwerken van de bestuurlijke elite in kaart. Putters vervangt dit jaar Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM. Sijbesma staat nu op de tweede plek in de lijst. Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL en commissaris bij ING, neemt de derde plek van de lijst voor haar rekening. Zij is de eerste vrouw in de top 3.

Putters komt uit een familie van binnenvaartschippers en woont nog steeds in zijn geboorteplaats Hardinxveld-Giessendam.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is ook terug te vinden in de lijst. Hij staat op nummer twaalf en is daarmee de hoogst genoteerde persoon met een niet-westerse achtergrond.