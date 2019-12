Wildplasser Coolsingel raakt rijbewijs kwijt

Een dronken automobilist besloot vrijdagochtend voordat hij in zijn auto in Rotterdam Centrum stapte zijn blaas te legen. Deze beslissing kostte hem zijn rijbewijs.

Hij deed zijn behoefte op de Coolsingel, op een plek waar 24 uur cameratoezicht is. Op de camerabeelden was naast het wildplassen ook te zien dat hij wat wankel op zijn benen stond en moeite had met wegrijden uit het parkeervak.

Agenten hielden hem aan en het bleek dat hij bijna drie keer zoveel op had dan toegestaan is. Hij is zijn rijbewijs voor vier maanden kwijt en moet voor de rechter verschijnen.