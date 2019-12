Toch bussen met toeristen naar afgelaste Dordtse Kerstmarkt

De tweede dag van de Dordtse Kerstmarkt is afgelast vanwege het verwachte slechte weer. Maar het nieuws is niet bij iedereen aangekomen. Er komen zaterdag toch bussen aan in Dordrecht met bezoekers uit Belgiƫ, Frankrijk en Duitsland.

Gerben Baaij van Dordrecht Marketing geeft aan dat er zo'n 50 busbedrijven zijn afgebeld. Volgens hem zijn niet alle buitenlandse ondernemingen bereikt, omdat er geen gegevens van bekend waren.

De bezoekers zijn teleurgesteld, maar zoeken hun heil bij andere kerstmarkten in het land. Zo is een groep Duitse toeristen doorgereden naar een kerstmarkt in Leiden.

Plezier maken

Anderen maken er gewoon het beste van in Dordrecht. "We gaan shoppen, plezier maken", zegt een groepje Belgische dames. "We gaan kijken of er niet toch nog een paar kraampjes open zijn. We komen de dag wel door hoor", zegt een andere bezoeker.

De organisatie heeft samen met hulpdiensten en de burgemeester vrijdag besloten de markt af te gelasten nadat regen en windstoten van maximaal windkracht 8 werden voorspeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn meerdere kramen omgewaaid en ook de bekabeling van de geluidsinstallatie is naar beneden gekomen, zegt Baaij.