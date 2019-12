Rotterdamse schaatsster wint eerste individuele wereldbekermedaille

Schaatsster Sanneke de Neeling heeft zaterdag voor het eerst in haar loopbaan een individuele medaille in de wereldbeker gewonnen. Met een tijd vanĀ 1.14,89 op de 1.000 meter behaalde zij brons in Nagano.

"Eindelijk. Ik heb er heel lang voor getraind en heel lang mijn best voor gedaan. Na zes jaar World Cups lukt het eindelijk", aldus een trotse De Neeling in een interview met de NOS. De Rotterdamse kwam als enige Nederlandse in de A-groep in actie.

De Neeling stond niet voor het eerst op een wereldbekerpodium. Op de teamsprint won ze al vaker een plak. Zo veroverde ze vrijdag een derde gouden plak op het teamonderdeel met Dione Voskamp en Michelle de Jong.