Inwoners Vlaardingen urenlang zonder water

In de omgeving van de Zeemanstraat in Vlaardingen-West hebben ongeveer honderd huishoudens zaterdag urenlang problemen gehad met hun watertoevoer. Een gesprongen waterleiding in de buurt was de boosdoener.

De huishoudens zaten hierdoor zonder water of hadden last van lage waterdruk. Waterbedrijf Evides heeft reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De storing duurde van ongeveer 13:00 uur tot 23:00 uur.

Om het leed te verlichten is er een noodwatertappunt neergezet aan de Eymanstraat, zodat bewoners toch water kunnen tappen.

Het is niet de eerste keer dat de omgeving van de Zeemanstraat last heeft van een lek in een waterleiding. Vorig jaar sprong er in de buurt een waterleiding voor de derde keer in een half jaar.