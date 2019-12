Twee bevlogen raadsvrouwen. Maar voor hoe lang nog?

Maandagavond zijn er vanuit de studio van Radio Rijnmond twee zeer bevlogen raadsvrouwen te horen: Carrie Jansen en Nelleke Stolk. Zij zijn werkzaam in de sociale advocatuur: niet de lichtste portefeuille in hun vakgebied.

De (sociale) advocatuur staat onder druk: vaak zijn er werkweken van meer dan 60 uur en daar staat een veel te laag bedrag tegenover. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek komt met name Nelleke vaak tegen in de rechtszaal. Bij heel heftige zaken. Carrie heeft al aangegeven op termijn te stoppen met haar werk als raadsvrouw. Ruud de Boer heeft de drie te gast in de studio, waar al snel de liefde voor het zware vak toch de boventoon voert.

Maandagavond om 19:00 uur kun je het gesprek beluisteren op Radio Rijnmond. Of je luistert wanneer je wilt: door de afbeelding op deze pagina naar links te swipen of te luisteren via de Podcast. Zoek dan naar 'De Verdieping met Ruud de Boer'.

Jansen en Nelleke Stolk.