Amateurvoetbal: Jong Sparta draait duel met ASWH volledig om

Jong Sparta heeft op Het Kasteel een grote overwinning geboekt op regiogenoot ASWH. Na een 0-2 achterstand bij rust draaiden de beloften van Sparta de wedstrijd in het laatste halfuur volledig om: 6-2. ASWH staat daarmee nog altijd onderaan in de tweede divisie.

De ellende begon voor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht na een uurtje spelen. In ongeveer een minuut tijd werd de 2-0 voorsprong (goals van Sam van de Kreeke en Clarence Bijl) weggegeven. Abdallah Aberkane (twee assists) en Boyd Reith (twee goals) waren beiden van grote waarde voor Jong Sparta.

Excelsior Maassluis hield in eigen huis op de valreep nog een puntje over aan de ontmoeting met De Treffers. Vincent van den Berg schoof in de blessuretijd de 1-1 binnen. Daarmee vinden we Excelsior Maassluis in de stand terug op plaats dertien, met negentien punten.

Derde divisie

SteDoCo heeft in eigen huis niet af kunnen rekenen met het DOVO van oud-FC Dordrecht trainer Scott Calderwood. Na de openingstreffer van Vincent Verheul stond na ruim twintig minuten al de 1-1 eindstand op het boord. Hierdoor blijft SteDoCo in de middenmoot van de derde divisie, met achttien punten uit vijftien duels. Barendrecht kwam deze zaterdagmiddag niet in actie.

Hoofdklasse A

Twee regioderby's in de hoofdklasse leverden een karrenvracht aan doelpunten op. Zo rekende Spijkenisse in eigen huis af met Capelle: 4-3. Marvin van der Pluijm werd tien minuten voor het laatste fluitsignaal de matchwinner met een schot in de kruising. Ondanks de overwinning maakte Spijkenisse na het laatste fluitsignaal bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van trainer Peter Wubben. In zijn acht jaar bij Spijkenisse werd Wubben onder meer kampioen in de hoofdklasse A, maar dit seizoen bivakkeert de ploeg voorlopig in de onderste regionen.

Zwaluwen en Sportclub Feyenoord trakteerden de toeschouwers ook op het nodige vermaak met vijf goals: 3-2. Daardoor wippen de Vlaardingers over de Rotterdammers heen in de stand, met 24 om 23 punten.

Overige uitslagen:

Smitshoek - Duno Doorwerth 1-0