Vrouwelijke scheidsrechter beleeft vuurdoop in tweede divisie: 'Over paar jaar de stap naar betaald voetbal maken'

Vrouwelijke scheidsrechter Shona Shukrula beleeft vuurdoop in tweede divisie: 'Zou graag over paar jaar de stap naar betaald voetbal maken'

"Ik heb dit altijd voor ogen gehad, maar vind het zeker wel bijzonder", vertelde Shukrula na het duel tussen Jong Sparta en ASWH op Het Kasteel. Het is voor mij belangrijk dat ik een goede scheidsrechter ben en de juiste beslissingen neem, dan word ik geaccepteerd door de spelers. Dan is het niet belangrijk of ik een man of een vrouw ben."

Heeft Shukrula de ambitie om in de toekomst ook de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de eredivisie te worden? "Ik wil de komende jaren stabiel in de tweede en derde divisie fluiten, daarna zou ik graag de stap naar het betaald voetbal maken met eerst natuurlijk de Keuken Kampioen Divisie. Maar dan moet ik eerst zorgen dat ik het goed doe op dit niveau. Vandaag waren ze in ieder geval tevreden", besluit Shukrula.

Bekijk boven dit bericht het volledige interview met scheidsrechter Shona Shukrula.