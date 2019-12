Feyenoord onder 19 na zeperd bij PSV toch naar kampioenspoule

Daarvoor mag Feyenoord de leeftijdsgenoten van Almere City op de blote knieën danken. Zij hielden NEC vanmiddag met een doelpunt in de vijfde minuut van de blessuretijd op een gelijkspel. Daardoor gaan de Nijmegenaren niet over Feyenoord heen in de stand en pakken de Rotterdammers met plek acht nog net het laatste plekje in de kampioenspoule.

Opstelling Feyenoord Onder 19: Koorevaar; Knoll (81' Omgba), Valk, Hendriks, Hartman; Gündüz (72' Ben-David dos Santos), Naujoks, Zitman; Belarbi (72' De Mooij), Bannis, Azarkan.

Onder 17

Feyenoord onder 17 gaf zaterdagmiddag wel het goede voorbeeld voor het eerste elftal, door PSV met 2-1 te verslaan op Varkenoord. Gio-Renys Felicia werd met zijn treffer in blessuretijd de gevierde man voor de ploeg van trainer Melvin Boel. Feyenoord onder 17 staat daarmee nog steviger bovenaan, met een voorsprong van acht punten op eerste belager FC Utrecht.