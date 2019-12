Radiojournalist uit Spijkenisse opgepakt bij klimaatprotest op Schiphol

Radiojournalist Alfred Blokhuizen uit Spijkenisse is zaterdagmiddag opgepakt bij een klimaatprotest op Schiphol. Hij was naar eigen zeggen een reportage aan het maken van het protest op de luchthaven, toen hij van de marechaussee mee moest naar het cellencomplex.

"Ik heb niks gedaan. Ik stond alleen maar te kijken buiten het lint, weg van de demonstratie", zegt Blokhuizen. "Toen werd ik ondersteboven gelopen. Ik had mij duidelijk kenbaar gemaakt als journalist, maar werd alsnog opgepakt."

Hij verzette zich naar eigen zeggen niet tegen zijn aanhouding. "Het heeft geen zin om tegen te spartelen, maar sinds wanneer pakken we pers op in Nederland? Is dat nieuw?"

De marechaussee zegt dat ze niet ingaan op individuele gevallen en dat iedereen die de aanwijzingen niet opvolgde om weg te gaan is opgepakt.

Blokhuizen heeft drie uur vastgezeten. Daarna mocht hij weer gaan. Volgens hem is ook een andere journalist opgepakt tijdens het protest.

Reportage

De 64-jarige Blokhuizen maakt het programma De Late Avond, dat op verschillende lokale omroepen in de regio Rotterdam wordt uitgezonden. Blokhuizen zegt dat hij voor dat programma een reportage aan het maken was over de demonstratie. Volgens hem waren er ook Rotterdammers die protesteerden.

Alfred Blokhuizen is ook voorzitter van de de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam The Hague Airport. Hij zegt nadrukkelijk dat hij niet in die functie aanwezig was bij de demonstratie.

Tegen klimaatverandering

Honderden activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion startten aan het einde van de ochtend met de actie op Schiphol Plaza, het winkelcentrum van de luchthaven. De betogers strijden tegen klimaatverandering en willen dat vliegverkeer harder wordt aangepakt.

Greenpeace had van Schiphol en van de gemeente Haarlemmermeer geen toestemming om op Schiphol Plaza actie te voeren. Rond de middag werd door de marechaussee een einde gemaakt aan de demonstratie. Mensen die weigerden te vertrekken, werden door de marechaussee opgepakt. Dat waren er in totaal 26.

Blokhuizen krijgt een proces-verbaal, maar gaat dat aanvechten. "Er zijn honderd camera's op Schiphol. Er zijn allemaal beelden waarop te zien is dat ik niks gedaan heb. Dat kunnen ze gewoon terugkijken. Ik heb al aangegeven dat ik die beelden wil vorderen."