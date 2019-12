Eerste zege voor Alvarado in DVV Trofee

De Rotterdamse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Hotondcross in Ronse gewonnen. Alvarado hield na vier ronden een voorsprong van twintig seconden over op landgenote Annemarie Worst, Europees kampioene Yara Kastelijn maakte het Nederlandse podium compleet.

Het parcours in het Belgische Ronse was loodzwaar door lange stroken modder. Vooral op de stukken bergop en bergaf was het glibberen en gingen vrijwel alle veldrijdsters meerdere keren onderuit. Alvarado had al vroeg een voorsprong genomen. Ze zag Worst halverwege de wedstrijd terugkomen, maar haar landgenote gaf weer terrein prijs na een stuurfout.

Het is voor Alvarado de eerste zege in de veldritten van de DVV Trofee. De drie eerdere crossen waren gewonnen door landgenotes Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Lucinda Brand. De Rotterdamse Alvarado won dit seizoen eerder al de wereldbekerwedstrijd in Koksijde en de crossen in de Superprestige in Gieten en Ruddervoorde.