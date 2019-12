Politie vindt vier mensen in koelwagen met sla na tip uit België

In een koelwagen op een parkeerterrein op de Noorderhelling in Rotterdam-Zuid zijn vier mensen aangetroffen. Dat meldt de politie. Ze zaten tussen de pallets met sla.

De vier zijn goed aanspreekbaar en niet gewond. Ze komen uit Irak en Iran en zijn tussen de 17 en 31 jaar oud. Ze zijn aangehouden en zullen worden verhoord door de vreemdelingenpolitie.

De politie kreeg een tip van de hulpdiensten in België. Daarop heeft de politie in Rotterdam de wagen met Spaans kenteken stilgezet en werd de groep ontdekt. De 61-jarige chauffeur is aangehouden.



Vorige maand werden in Vlaardingen ook verstekelingen gevonden. Aan boord van een vrachtferry zaten 25 mensen in een koelwagen. De boot was op weg naar Engeland.