Toeristen genieten toch in Dordrecht ondanks afgelaste kerstmarkt

"We amuseren ons altijd wel als we er op uit zijn," zegt een Belgische. "We zullen wel in een café gaan zitten en een lekkere glühwein gaan drinken." Haar reismaatje vult aan: "We hebben geld meegekregen, dus we kunnen er mee vooruit."

Vrijdag maakte de organisatie van de kerstmarkt bekend dat de tweede dag werd afgelast vanwege het slechte weer. Op de vraag wat ze dan gaan doen nu ze niet langs de kraampjes kunnen struinen, reageert een Duitse toeriste lachend: "Shoppen! We gaan nu naar Leiden. Daar is ook een kerstmarkt."

Ondanks dat de kerstmarkt niet doorging waren toch ruim twintig buitenlandse bussen naar Dordrecht afgereisd. De toeristen lijken het totaal niet erg te vinden dat hun kerstuitje waar ze uren voor in de bus hebben gezeten in het water is gevallen. Een Duitse vrouw zegt relativerend: "Het gebeurt nu eenmaal dat er iets wordt afgelast. Het maakt ons niet treurig."

Motorbegeleider Bram Bonninga heeft het normaal gesproken druk met alle bussen die naar Dordrecht komen. Dan moet hij tussen de tachtig en honderd bussen per dag begeleiden. Nu zijn het een stuk minder.

"De organisatie heeft via allerlei manieren geprobeerd om het publiek duidelijk te maken dat het vanwege de stormwaarschuwing niet kan doorgaan, maar dat kan natuurlijk niet helemaal doordringen tot in Duitsland, België en Frankrijk, waar de meeste bussen vandaan komen."

Om in de toekomst toch de buitenlandse toeristen te kunnen waarschuwen, zijn alle bussen op de foto gezet. Bonninga: "Zodat we ze kunnen bellen van tevoren, mocht het bij een volgende editie weer misgaan."