Rijnmond-poll: Meerderheid zou wél ingrijpen bij mishandeling handhaver

'Ik zou niet ingrijpen, omdat er een risico is dat je zelf een mes in je rug krijgt'

Aanleiding voor de poll is een mishandeling van twee vrouwelijke handhavers in Dordrecht in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze werden aangevallen door twee mensen en liepen verwondingen op aan hun hoofd. Een 36-jarige man en een vrouw van 37 zijn opgepakt. Een groep omstanders stond toe te kijken hoe de twee zich tegen de handhavers keerden en deed niets.

Uit een rondvraag op straat in Dordrecht blijkt dat veel mensen daar niets van begrijpen. "Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik zou meteen ingrijpen", zegt een man. "Ik zou tussenbeide komen en zorgen dat er zo snel mogelijk naar 112 gebeld wordt."

"Ik zou zelf misschien tegen zo'n groep niks kunnen aanrichten", zegt een wat oudere man. "Maar ik zou niet staan blijven kijken. Ik zou proberen andere omstanders toch te helpen om die man te ontzetten."

Een vrouw twijfelt of ze wel zou kunnen ingrijpen. "Die mensen die toekeken, hebben ook niet voor niets niks gedaan. De groepsdruk weegt zwaarder dan je persoonlijke motief om goed te doen. Volgens mij kun je dan helemaal niks."

Bang voor klappen

Een kleine groep, dertien procent, zou weglopen omdat ze het te eng vinden, blijkt uit onze online poll. Een enkeling, vier procent, zou hetzelfde doen als de omstanders in Dordrecht en toekijken, omdat ze bang zijn voor klappen.

Die angst beaamt ook een man op straat in Dordrecht. "Ik zou niet ingrijpen, omdat er een risico is dat je zelf een mes in je rug krijgt. Die kans is tegenwoordig zo groot. Dat is de wereld waarin we leven nu."