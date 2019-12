Ook derde dag kerstmarkt Dordrecht afgelast vanwege slecht weer

Ook de derde en laatste dag van de kerstmarkt in Dordrecht gaat niet door. Burgemeester Wouter Kolff heeft dat gemeld op Twitter.

"Zojuist hebben de organisatie van de kerstmarkt en ik het droevige besluit moeten nemen om evenals de tweede ook de derde dag (zondag 15 december) af te gelasten in verband met de weersomstandigheden", schrijft Kolff.



Het risico op onveilige situaties is te groot. De harde windstoten die worden verwacht zijn gevaarlijk voor bezoekers, bewoners en handelaren in gevaar, staat in een verklaring.

Zaterdag ging de kerstmarkt ook niet door vanwege de regen en harde wind. Ondanks dat waren meerdere buitenlandse bussen naar de stad gekomen. Zij waren niet op tijd geïnformeerd.

De gemeente Dordrecht zal op korte termijn met een regeling komen om getroffen ondernemers te compenseren. Zij hebben al een bedrag betaald om met hun kraampje om de kerstmarkt te mogen staan.