Zaalsporten: PKC verovert koppositie in Korfbal League na winst in topper

Julie Caluwé (hier op archiefbeeld) was zaterdagavond bijzonder productief bij PKC.

PKC heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de Korfbal League. De ploeg van trainer Daniël Hulzebosch won de topper bij concurrent LDODK met 22-29, en neemt daarmee de koppositie over.

De wedstrijd tussen LDODK en PKC zat van begin af aan vol treffers. Vanaf 7-7 pakte de ploeg uit Papendrecht het initiatief en liep het steeds verder uit. Julie Caluwé was met acht goals goed voor ruim een kwart van de doelpuntenproductie van PKC.

Volleybal

De heren van Sliedrecht Sport blijven bovenin meedraaien in de eredivisie volleybal. In Sporthal de Basis kwam de thuisploeg moeilijk op gang tegen Taurus, maar na het afstaan van de eerste set (21-25) stelde Sliedrecht Sport alsnog orde op zaken. Dat ging in eerste instantie nog moeizaam, maar de laatste twee sets werden overtuigend gewonnen (25-14 & 25-13).

Zondag komen de dames van Sliedrecht Sport in actie, zij spelen een uitwedstrijd tegen FAST uit Gennep.

Basketbal

Een zure nederlaag zaterdagavond voor de dames van Binnenland in de Basketball League. De uitwedstrijd bij nummer vijf Den Helder werd met minimaal verschil verloren: 61-59. Daarmee raakt Binnenland de gedeelde koppositie kwijt, Grasshopper voert de stand nu aan met twee punten voorsprong op de basketbalsters uit Barendrecht.

Waterpolo

In de eredivisie waterpolo komt ZPB maar niet van de laatste plaats af. Ook de uitwedstrijd tegen Het Ravijn werd door de Barendrechters verloren: 13-6. ZPB staat met één punt uit twaalf wedstrijden stijf onderaan, en heeft alleen op PSV nog een overbrugbare achterstand van drie punten.

Overige uitslagen:

SVH - ZVL 1886 15-12

ZPB Dames - ZV De Zaan 2-13