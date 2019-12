Feyenoord wint van PSV dankzij hattrick Berghuis en uitstekende Sinisterra (3-1)

Feyenoord heeft zondag met 3-1 van PSV gewonnen. In De Kuip maakte Steven Berghuis een hattrick, waarvan twee strafschoppen. Halverwege stond de ploeg van Dick Advocaat al met 2-0 voor in Rotterdam-Zuid. Na een uur voetbal maakte Berghuis zijn derde. Gaston Pereiro scoorde in de slotfase nog de 3-1 voor PSV.

In het eerste kwartier golfde het spel over en weer in De Kuip. PSV was de ploeg die de beste kansen kreeg, maar kon maar niet tot scoren komen. De goal van Steven Berghuis kwam eigenlijk ook uit de lucht vallen. Luis Sinisterra zette een, in eerste instantie mislukte actie, op karakter door aan de linkerkant. Hij gaf de bal goed voor op Berghuis, die vallend binnen wist te koppen: 1-0.

Slordig, maar wel de 2-0

Ondanks dat Feyenoord slordig was en niet per se goed speelde, kon Feyenoord toch op 2-0 komen. Een stijlvolle actie van Luis Sinisterra aan de linkerkant van het strafschopgebied leverde een strafschop op na een overtreding van oud-Spartaan Denzel Dumfries. Steven Berghuis benutte de strafschop: 2-0. Met die stand werd er ook gerust.

Na rust kreeg PSV kansen via Donyell Malen en Guti, maar lag de teruggekeerde Kenneth Vermeer telkens in de weg. Feyenoord kreeg na ongeveer een uur spelen wederom een strafschop, dit keer vanwege hands van eveneens oud-Spartaan Nick Viergever. Steven Berghuis maakte zijn hattrick compleet en gooide de wedstrijd in het slot: 3-0.

Jørgensen blijft missen, Pereiro scoort

Nicolai Jørgensen kreeg nog twee grote kansen op de 4-0, maar de bal wilde er maar niet in voor de Deen, die sowieso al een tijdje tegen een goal aanhikt. PSV scoorde zo’n vijf minuten voor tijd nog wel de 3-1 via Gaston Pereiro, maar spannend werd het in de absolute slotfase niet meer.

Feyenoord klimt door de overwinning (tijdelijk) naar de vijfde plek. Concurrenten FC Utrecht en Heracles spelen om 16:45 wel nog tegen elkaar en kunnen nog over Feyenoord heen.

Scoreverloop

19' 1-0 Steven Berghuis34' 2-0 Steven Berghuis (strafschop)64' 3-0 Steven Berghuis (strafschop)84' 3-1 Gaston Pereiro

