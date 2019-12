Circusartiest krijgt prestigieuze LEGO-baan: 'Hier durf je alleen maar van te dromen'

Arjan Groenendijk is de eerste LEGO Master Model Builder van Nederland

Arjan Groenendijk heeft een prestigieuze titel bemachtigd. De 35-jarige Rotterdammer is uitgeroepen tot LEGO Master Model Builder. Hij is de eerste Nederlander met die titel.

"Ik ben ontzettend blij. Het is nog steeds heel onwerkelijk. Je weet dat zo’n functie bestaat en stiekem durf je daar alleen maar over te dromen. Maar die droom is nu uitgekomen", vertelt hij blij in zijn speciale 'LEGO-kamer'.

Naast een titel krijgt hij ook een baan bij het nieuwe LEGOLAND Discovery Center in Scheveningen. Zo'n driehonderd mensen solliciteerden naar de vacature. Arjan moest het in drie rondes opnemen tegen negentien anderen. De Rotterdammer bleek de sterkste.

Juryrapport

Volgens het juryrapport voldoet Arjan aan alle eisen en wensen die gesteld worden aan de Master Model Builder. Hij kan mensen enthousiasmeren en tegelijk mooie creaties maken.

In mei 2020 is het zover. Dan gaan de deuren van LEGOLAND Discovery Center in Scheveningen open en moet Arjan aan de bak. Hij gaat workshops geven, de pers te woord staan en natuurlijk heel veel bouwen.

"Bouwen is mijn passie. Ik ben in mijn kindertijd verwend door mijn ouders met heel veel LEGO en dat heb ik nooit meer helemaal los gelaten. De LEGO uit mijn kindertijd heb ik nog", glundert Arjan.

Circus

Ondanks dat hij al heel vroeg verslaafd was aan LEGO, lag een carrière in die richting niet helemaal in de lijn der verwachting. Hij studeerde namelijk iets heel anders: Circus Arts.

Naast artiest was Arjan jarenlang docent diabolo aan de Hoge School van de Kunsten in Rotterdam: "Circus is een grote passie van mij, maar ik heb de laatste jaren toch wel wat gezocht naar een carrièreswitch en die heb ik met de baan nu zeker gevonden."