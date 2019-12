Deze plek in Rotterdam is heilige grond voor Hindoes

Je zou het niet zeggen, maar een verlaten steiger aan het Oude IJsselmondsehoofd is een heilige plek voor Hindoes. Hier verstrooit deze geloofsgroep al jaren de as van hun doden in de Maas. De gemeenschap wil dat dit een officiële uitstrooiplek wordt, nu wordt het ritueel enkel nog gedoogd.

Hindoes worden gecremeerd. Een belangrijk onderdeel is het verstrooien van de as in stromend water wat uitkomt in zee. Één van de mensen die zich hard voor een officiële uitstrooiplek is Narsingh Balwantsingh van de Rotterdamse PvdA. Het gemis van een plek waar mensen waardig dit ritueel kunnen uitvoeren is volgens hem groot: "Veel Hindoes voelen zich als een dief in de nacht als ze as van hun dierbaren uitstrooien. Nergens kan het legaal."

Uitstrooien in Rotterdam

Al vijf jaar wordt de steiger in IJsselmonde gebruikt voor de uitstrooirituelen. De gedachte achter dit ritueel is dat de as weer één wordt met de elementen via een stromende rivier richting de zee. De Nieuwe Maas is voor Hindoes uit de regio een geschikte plek.

Balwantsingh wijst op het uitzicht. De Van Brienenoordbrug is goed zichtbaar met daarachter de stad Rotterdam. "We verstrooien de as van mensen die in de stad gewoond en gewerkt hebben. En vaak ook overleden zijn. Ze willen dicht bij huis uitgestrooid worden. In Rotterdam."

Van Eigen Bodem

Dinsdag 17 december wordt in het programma Van Eigen Bodem dieper ingegaan op de gebruiken en rituelen van Hindoes. We zijn aanwezig bij een uitstrooi-ceremonie en laten het belang van deze plek zien voor de Hindoes uit de regio.