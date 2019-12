Veldwijk ontbreekt in Sparta-selectie

Lars Veldwijk ontbreekt in de selectie van Sparta voor de wedstrijd bij FC Emmen. Sparta meldt dat de spits er niet bij is vanwege een enkelblessure.

Mogelijk heeft Veldwijk zijn laatste wedstrijd voor Sparta al gespeeld. Afgelopen week gaf de aanvaller aan dat hij in de winterstop wil vertrekken bij de Rotterdamse club. Het gebrek aan speeltijd en zijn bekoelde relatie met trainer Henk Fraser zijn daarvoor de reden.

In 2018 kwam de aanvaller over van FC Groningen. Voor Sparta maakte hij in 55 wedstrijden 29 doelpunten.