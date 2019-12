LIVE: FC Emmen-Sparta (0-0)

Sparta neemt het om 12.15 uur op tegen FC Emmen. In Drenthe gaan de Rotterdammers opzoek naar de eerste overwinning sinds 24 november, toen in eigen huis Vitesse werd verslagen.

De ploeg van Henk Fraser begint met Halil Dervisoglu en Ragnar Ache in de punt van de aanval. Lars Veldwijk zit niet bij de selectie. Hij ontbreekt vanwege een enkelblessure.

De wedstrijd is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending begint om 12.00 uur en wordt gepresenteerd door Dennis Kranenburg. Sander Verrips verzorgt het commentaar in Emmen.

Luister hieronder mee.



Opstelling Sparta

Harush; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui, Smeets, Rayhi, Auassar; Dervisoglu, Ache

Scoreverloop

-

Bekijk hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.