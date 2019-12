Sparta scoort opnieuw niet en verliest bij FC Emmen (2-0)

Sparta heeft zondagmiddag in de eredivisie met 2-0 verloren bij FC Emmen. De ploeg van Henk Fraser kreeg in de eerste helft twee penalty's tegen. Michael de Leeuw en Sergio Peña benutten die strafschoppen.

Sparta begon helemaal niet zo slecht aan het duel in Drenthe. Dennis Telgenkamp werd in de eerste minuut onder vuur genomen door Mohamed Rayhi, maar dat leverde geen goal op. Ook Halil Dervisoglu was een kwartier later gevaarlijk namens Sparta, maar weer lag Telgenkamp in de weg.

Twee strafschoppen in korte tijd

Niet heel lang daarna kreeg Sparta een teleurstelling te verwerken. Jurgen Mattheij maakte in het strafschopgebied een overtreding op Marko Kolar. Sergio Peña benutte vervolgens de strafschop.

Zo'n tien minuten later ging de bal weer op elf meter. Door een handsbal van Ragnar Ache mocht deze keer Michael de Leeuw aanleggen. Hij faalde ook niet: 2-0.

Trainer Henk Fraser greep daarna in door Deroy Duarte nog voor rust in te brengen voor Mohamed Rayhi. Ondanks die omzetting werd er wel met 2-0 gerust.

Kansen voor beide ploegen

Na rust kreeg FC Emmen een aantal kansen om de score uit te breiden. Maar ook Sparta was nog dichtbij een treffer. Adil Auassar en de ingevallen Joël Piroe hadden nog voor wat spanning kunnen zorgen, maar zij scoorden niet.

Sparta staat door de nederlaag nu met twintig punten op de elfde plaats in de eredivisie.

Opstelling Sparta

Harush; Abels, Vriends, Mattheij, Faye (Piroe 72'); Harroui (L. Duarte 46') Smeets, Rayhi (D. Duarte 38'), Auassar; Dervisoglu, Ache

Scoreverloop

16' 1-0 Sergio Peña (strafschop)

28' 2-0 Michael de Leeuw (strafschop)

Bekijk hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.