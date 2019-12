Sigaretten, wodka en rum. Dat trof de politie dit weekend aan bij een controle in de Rotterdamse wijk Carnisse. De illegale spullen zaten in grote dozen en plastic zakken.

De tientallen flessen wodka en rum zijn in beslag genomen. Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.

De drank en sigaretten werden gevonden tijdens een controle samen die samen met de douane werd uitgevoerd.