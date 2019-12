Hoe wordt een Rotterdams café hofleverancier?

In 2021 bestaat café 't Halve Maatje aan de Kleiweg in Rotterdam honderd jaar. Het lijkt eigenaar Henk van Beek een mooie gelegenheid om de titel 'koninklijk' te krijgen. "Of eventueel hofleverancier te worden van Zijne Koninklijke Hoogheid zelf", aldus Van Beek. Hij vroeg aan het Rijnmondprogramma De Zoekmachine wat hij kan doen om een van beide titels te bemachtigen.





Misverstand

De Zoekmachine stak om te beginnen haar licht op bij twee ervaringsdeskundigen: hofleverancier bakkerij Manintveld in Rockanje en toeristische rederij Koninklijke Spido in Rotterdam.

De titel 'koninklijk' is weggelegd voor grote bedrijven met meer dan honderd personeelsleden en voor verenigingen en organisaties; het vergelijkbare 'hofleverancier' voor kleine ondernemingen. Het is overigens een misverstand dat een hofleverancier ook daadwerkelijk aan het hof levert. Bakker Ab Manintveld, vierde generatie in het familiebedrijf: "Nee, dat niet. Je wordt hofleverancier als je minimaal honderd jaar bestaat en van onbesproken gedrag bent."

Maar net zomin als bij het predicaat 'koninklijk' gaat dat vanzelf. De aanvraag moet een bedrijf zelf indienen bij de burgemeester. Spido heeft dat het afgelopen jaar gedaan in de vorm van een fraai vormgegeven box waarin alle relevante informatie bij elkaar is gebracht.

Eigenaar/directeur Leo Blok: "Dat we honderd jaar zijn konden we bewijzen op basis van oude advertenties, waarin op 24 januari 1919 in een lokaal dagblad de havendienst Spido werd aangekondigd met een vaarschema." Maar daarmee was het bedrijf er nog lang niet: naast de historische informatie moeten ook allerlei financiële gegevens worden overlegd.

Binnenstebuiten gekeerd

Als de burgemeester de aanvraag kansrijk acht, wordt de aanvraag doorgeschoven naar de provincie. De Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit: "Dan gaan wij een of twee ministeries inschakelen, zo van: doe eens onderzoek naar dat bedrijf. Kijk eens of de boeken kloppen, kijk eens of het zich goed gedragen heeft, zijn er geen rare dingen. Je wordt echt binnenstebuiten gekeerd, dat moet een aanvrager zich realiseren."

Vervolgens stuurt de commissaris van de Koning het geheel met een positief of negatief advies door naar het secretariaat van de koning. "En uiteindelijk is de koning zelf degene die beslist 'ja' of 'nee'."

En zo kon het gebeuren dat op 5 juli jongstleden, tijdens een feestelijke vaartocht, commissaris van de Koning Jaap Smit de Spido kon verblijden met het predicaat 'koninklijk'. Aan Bakkerij Manintveld in Rockanje werd de eretitel al 23 jaar geleden toegekend. Beide eigenaren spreken van een enorme eer. "En waardering", zegt Ab Manintveld, "dat je het goed doet."

Inmiddels is de vijfde generatie ook al werkzaam in de bakkerij. En niet onverdienstelijk: dochter Natalie heeft bij een bakkerswedstrijd de derde prijs gewonnen: het mogen maken van een moederdagtaart voor prinses Beatrix. En daarmee is bakkerij Manintveld uit Rockanje komend jaar voor één keer niet alleen in naam, maar ook in de praktijk hofleverancier.

't Halve Maatje

Als het Rotterdamse café 't Halve Maatje medio 2021 de honderdste verjaardag wil opluisteren met koninklijke waardering moet eigenaar Henk van Beek nu al aan de bak. De hele aanvraagprocedure duurt ongeveer een jaar.

De Zoekmachine hierover is te zien op 15 december 2019, om 17:15 uur, ieder half uur herhaald. Daarna ook via 'uitzending gemist' op rijnmond.nl