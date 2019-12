Deroy Duarte over Emmen-Sparta: 'Elkaar in de steek gelaten'

"Het was een slechte wedstrijd van onze kant. We konden er geen grip op krijgen. Emmen was simpelweg de ploeg die het meeste recht had op een overwinning", zegt Duarte tegenover Rijnmond.

"De ruimtes waren te groot waardoor Emmen met hun kwaliteiten erdoorheen kon voetballen. Dat hebben we niet goed gedaan. We hebben elkaar gewoon in de steek gelaten", stelt Duarte.

Bekijk hierboven heel het interview met Duarte.