Steven Berghuis na hattrick tegen PSV: 'Dit is speciaal voor mij'

"Ik heb de handtekeningen van de boys erop laten zetten, met de datum en uitslag. Ja, eindelijk!", zegt Berghuis tegenover Rijnmond.

"Dit is natuurlijk speciaal, dit is mijn eerste. Eigenlijk is dat te weinig als aanvaller van Feyenoord. Maar ik ben blij nú."

Maar de overwinning kwam niet gemakkelijk tot stand. "PSV was in de beginfase de betere ploeg. We probeerden het wel voetballend op te lossen, maar we vonden de oplossingen niet.

Dan is het net een dunne lijn wie de eerste goal maakt, dat waren wij nu gelukkig. En daarna komt ook snel de 2-0 met de goede actie van Luis (Sinisterra, red.) en de penalty. Dat is net het verschil in de wedstrijd. PSV had een aantal mogelijkheden op 0-1. We waren vrij gelukkig vandaag, maar de instelling en de passie zaten er wel in."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Berghuis.