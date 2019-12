Afgelaste Kerstmarkt 'Dit kost mijn bedrijf alleen al tienduizenden euro's'

Bij Fiona Stöger van Coffeelicious in Dordrecht is het vooral teleurstelling dat de overhand heeft. "Ik kijk naar buiten en het is alleen een beetje bewolkt", zegt ze op zondagmiddag. "En als je ziet dat hier weken- en weken aan voorbereiding in zit. Dan is dat ook wel erg frustrerend."

De eigenaresse van de koffiebar in Dordrecht zegt dat voor dit weekend 'alle verloven waren ingetrokken'. "Je bent zo lang bezig met het voorbereiden, inkopen, plannen", gaat Stöger verder. "Dan komt dit wel even hard aan."

Volgens Stöger zorgt de afgelasting voor haar bedrijven er voor dat ze waarschijnlijk tienduizenden euro's aan inkomsten mislopen. "En dan hebben wij nog het geluk dat we de spullen die we ingekocht hebben nog enigszins kunnen verdelen over onze andere locaties, anders was de kostenpost nog een stuk hoger geweest."



Snel schakelen

Dordtenaar Erol Woudenberg van Broertje Saté moest snel handelen toen hij te horen kreeg dat de kerstmarkt werd geschrapt. "Gelukkig kon ik een deel van het vlees voor de saté afbellen bij onze leverancier."

De kosten voor een gemiddelde kraam in Dordrecht liggen rond de 650 euro voor het hele weekend. Woudenberg is meer kwijt. "En in het huurcontract staat dat je bij een afgelasting niets meer van je geld terugkrijgt. Wel wordt er gesproken over 'een compensatie', maar wat dat inhoudt weten ze nog niet."

Volgens Woudenberg ligt daar nog niet eens zijn grootste schadepost. "Ik loop nu voor vele duizenden euro's aan omzet mis. Dat is vooral vervelend."

Toeristen

Net als zaterdag zag Stöger ook op de zondag weer tal van ontheemde toeristen door Dordt lopen. "Het is zo sneu", zegt ze, "dat je een familie met allemaal kerstmutsen door de straat ziet lopen en er is helemaal niks."

Na de afgelasting werden organisatiebureaus gebeld met het nieuws dat de Kerstmarkt niet doorging. Toch stonden er zowel op zaterdag als op zondag bussen met toeristen op de Spuiboulevard.

Stöger: "Veel van die mensen komen alsnog, omdat ze het betaalde geld niet terug krijgen. Dan maken ze er maar een dagje Dordt van. "



Volgend jaar?

Stöger van Coffeelicious maakt zich zorgen dat een deel van de kraamhouders volgend jaar niet terugkeert naar Dordrecht. "Je hoort ze zeggen 'we hadden ook in Utrecht kunnen staan', want daar gaat het wel door. Wat doen zij volgend jaar?"

Woudenberg denkt dat het allemaal niet zo hard zal lopen. "De Dordtse Kerstmarkt is toch een markt waar heel veel mensen komen, die goed geregeld is. Ik denk dat als je niet komt, je jezelf toch in de vingers snijdt. Zo'n vaart zal het dus wel niet lopen."