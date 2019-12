Wedstrijd Leonidas (Hoofdklasse A) gestaakt na vechtpartij

De wedstrijd in de hoofdklasse A tussen het Rotterdamse Leonidas en Hoogeveen heeft het einde niet gehaald na ongeregeldheden. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan. Spelers en begeleiders kregen het met elkaar aan de stok. Leonidas stond met 1-0 achter.

Omdat de ruzie doorging tot in de catacomben van het sportcomplex in Hoogeveen, was er geen mogelijkheid meer om de wedstrijd uit te spelen, zegt scheidsrechter Jules Nelissen tegen RTV Drenthe.

De aanleiding voor de vechtpartij was een overtreding op een speler van Hoogeveen, die een tik in de nek kreeg. "Ik floot voor een overtreding, waarna beide spelers in een opstootje verzeild raakten", zegt Nelissen. "Ik deelde twee gele kaarten uit en de situatie leek aanvankelijk gesust, maar uiteindelijk ontstond een massale vechtpartij. Daarop besloot ik de wedstrijd te staken."

Leonidas staat vierde in de Hoofdklasse A. Hoogeveen staat tweede.