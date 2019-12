Tiener uit Spijkenisse slachtoffer van gewelddadige beroving

De politie doet onderzoek naar een beroving van een 16-jarige jongen in Spijkenisse. Het slachtoffer zou op een gewelddadige wijze zijn beroofd door drie personen.

Het slachtoffer zou op de Heemraadlaan van achteren bij zijn keel zijn beetgepakt, daarna tegen de grond zijn gedrukt en op zijn hoofd gestompt.

De overvallers zouden bivakmutsen dragen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De daders hebben de telefoon en de pinpas van de jongen meegenomen. Of ze ook zijn pincode hebben is niet bekend.