Kort geding: supermarkten willen boerenblokkades voorkomen

Mogen de boerenacties woensdag doorgaan of niet? De rechtbank in Lelystad behandelt maandag het kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) blokkades bij supermarkten wil voorkomen.

De advocaat van de brancheorganisatie had actiegroep Farmers Defence Force een ultimatum gesteld: voor donderdag 10.00 uur moesten de boeren garanderen dat ze afzien van blokkades die de supermarkten duperen. Maar de boeren gaven daar geen gehoor aan.

Ze zijn niet blij met het kabinetsbeleid als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen. Vorige maand presenteerden ze eigen plannen om de uitstoot te verminderen, maar die zijn niet overgenomen. De boeren willen 2,9 miljard euro van de overheid voor maatregelen om de uitstoot te verlagen.

De zegsman van Farmers Defence Force zei eerder al ook andere acties rond de feestdagen niet uit te sluiten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. "Of alles tegelijk."

De zaak dient om 10.30 uur voor de voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad.