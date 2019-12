Het weer vandaag: eerst zon, later kans op (mot)regen

Er is vanochtend nog af en toe zon, maar er zijn al veel wolkenvelden. Vanmiddag is er kans op wat regen of motregen. Maxiumtemperatuur vandaag: 9 graden met een zwakke tot matige zuidenwind.

Vanavond is het bewolkt en nevelig. Verspreid valt regen of motregen. Vannacht eerst plaatselijk nog wat regen, later wordt het droog met enkele opklaringen en een temperatuur van 6 à 7 graden.

Dinsdag wordt een zachte dag met af en toe zon met een maximum van 13 graden. Er is dan een matige zuidenwind. Later op de dag is er kans op een bui.