Rijnmond begint met Wintertoer!

Het is winter! De tijd van het jaar dat we samenkomen, feestvieren, goede voornemens hebben en financiële plannen voor het nieuwe jaar maken. In deze bijzondere periode organiseert Rijnmond de Wintertoer. Elke week met een ander thema.

In de eerste week van de Wintertoer draait alles om samenzijn. In de week van kerst richten we ons op het thema feest. Tijdens de week van Oud & Nieuw maken we verhalen over de goede voornemens van mensen in onze regio. In de laatste week van het nieuwe jaar richten we ons op het besparen van van geld na de dure decembermaand.

Elke dag maakt een van de regioverslaggevers een reportage over het thema van die week in zijn of haar regio. In de eerste week gaan Esther Schalkwijk (regio Albasserwaard, Gorinchem, Barendrecht en Ridderkerk) en Maurice Laparliere (regio Rotterdam-Zuid) aan de slag met het thema Samen.

Radio Rijnmond-presentator Erik Lemmers maakt een maand lang elke dag een locatie-uitzending, gebaseerd op het wekelijkse thema. Zo gaat hij maandag met vrijwilligers kerstpakketten inpakken bij de voedselbank in Rotterdam.

