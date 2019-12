Luister Radio Rijnmond en win kaarten voor Dave's Wintervariété

Luister deze week Radio Rijnmond en maak kans op kaarten voor de spetterende variétéshow van Dave van der Wal. Dagelijks tussen 10:00 uur en 13:00 uur maakt presentator Erik Lemmers iemand blij met twee tickets voor het traditionele evenement dat dit jaar plaatsvindt in het Rotterdamse Bibliotheektheater.



Dave's Wintervarété is er dit jaar van 24 december tot en met 29 december. Na een aantal jaren in een spiegeltent te hebben opgetreden is dit jaar gekozen voor het Bibliotheektheater. Erik Lemmers geeft op Radio Rijnmond kaarten weg voor de show op Tweede Kerstdag om 12:00 uur.