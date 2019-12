Fortes Lyceum Gorinchem schorst wiskundedocent na ontucht op Franse camping

Het Fortes Lyceum in Gorinchem heeft een 45-jarige docent wiskunde geschorst. De man is in Frankrijk veroordeeld voor het betasten van een 10-jarige jongen op een camping. Volgens het Brabants Dagblad heeft Jan R. na zijn daad nog zestien maanden lesgegeven op het Fortes College.

De leraar uit Kaatsheuvel heeft van de Franse rechter een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gekregen. Ook mag hij vijf jaar Frankrijk niet in en moet hij de familie van het slachtoffer tweeduizend euro betalen.

De Franse politie is bij een misdrijf, gepleegd in eigen land, niet verplicht om het dossier door te spelen naar de Nederlandse autoriteiten. Daardoor heeft de zogeheten driehoek in Gorinchem (burgemeester, politiechef en officier van justitie) niet eerder kunnen ingrijpen.

Pas toen de uitspraak van de Franse rechter in de media, onder meer in het Brabants Dagblad openbaar werd gemaakt, greep het Fortes Lyceum in.

De schooldirectie was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.