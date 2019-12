Martin verrast zijn 'lieve moedertje' tijdens Rijnmonds kerstboomactie

Maar liefst twintig compleet versierde kerstbomen gaf Rijnmond in samenwerking met een bouwmarkt de afgelopen week weg. Van de vele inzenders was Martin Groenendijk uit Rotterdam-Pendrecht één van de gelukkigen.

Hij wilde dolgraag zijn moeder Marjan verrassen, die dit jaar haar partner verloor. Ruim tien jaar geleden overleed ook de vader van Martin. Reden genoeg om Rijnmond aan te schrijven voor zijn 'lieve moedertje'.

"Mooi boompie", is de eerste reactie als Frank Stout de boom bij zijn woning in Pendrecht aflevert. Samen dragen ze de boom vijfhonderd meter verder richting het huis van Marjan. Ze is enorm verrast als haar zoon aanbelt. "We komen een boompie brengen, ma."

Als ze het bezoek heeft getrakteerd op koffie en thee kijkt ze terug op het afgelopen jaar. "Mijn man is overleden en m'n dochter heeft ook nog een zwaar ongeluk gehad. Dat hakt er in, maar ik ben niet alleen in elk geval."

Bekijk hierboven de video om te zien hoe blij Marjan is met haar 'boompie'.