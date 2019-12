Excelsior en SteDoCo uitgeschakeld in de KNVB Beker

Cor Lems (tijdelijk trainer SteDoCo): 'Zat meer in, we waren niet minder'

Excelsior is dinsdag uitgeschakeld in het TOTO KNVB Bekertoernooi. FC Eindhoven was in het Van Donge & De Roo Stadion met 0-2 te sterk. De ploeg van Ricardo Moniz haalde de rust nog met 0-0, maar in de tweede helft scoorden Jort van der Sande en Samy Bourard. Sander Fischer kreeg na een uur zijn tweede gele kaart en dus rood.

Excelsior begon de wedstrijd helemaal niet verkeerd. Het kreeg een aantal mogelijkheden om op voorsprong te komen. Omarsson kreeg na een klein kwartier voetbal zelfs een grote kans. De IJslander schoot op de paal na een voorzet van Jeffry Fortes. Thomas Verhaar schoot voor rust nog nét over het doel, maar doelpunten werden er voor rust niet gemaakt.

In de tweede helft gebeurde er niet veel voor de doelen. Na ongeveer een uur voetbal kreeg Sander Fischer wel zijn tweede gele kaart en dus rood. Eindhoven profiteerde daar vrij snel van. Jort van der Sande maakte er na 64 minuten voetbal 0-1 van.

Excelsior kon zich daarna wel enigszins oprichten en gevaarlijk worden. Het was echter Eindhoven dat nog een goal kon maken. Thomas Oude Kotte liet zich uitspelen door Samy Bourard, die het duel vlak voor tijd kon beslissen: 0-2.

SteDoCo ook uitgeschakeld

Derdedivisionist SteDoCo uit Hoornaar ging dinsdag ook onderuit in het bekertoernooi. IJsselmeervogels (Tweede Divisie) ging er in eigen huis met de winst vandoor. Eef van Riel maakte in de 36e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Sparta en FC Dordrecht komen morgen uit in het bekertoernooi. Willem II is in Tilburg de tegenstander van Sparta, FC Dordrecht bezoekt Heracles Almelo. Feyenoord gaat donderdag op bezoek in Leeuwarden bij SC Cambuur.

Zowel woensdag als donderdag is er een een Radio Rijnmond Sport-uitzending rondom deze bekerwedstrijden.

Scoreverloop IJsselmeervogels-SteDoCo

36' 1-0 Eef van Riel

Scoreverloop Excelsior-FC Eindhoven

64' 0-1 Jort van der Sande

88' 0-2 Samy Bourard