LIVE: Excelsior-FC Eindhoven (0-2) en IJsselmeervogels-SteDoCo (1-0) in KNVB Beker

Excelsior eerder dit seizoen in actie tegen FC Eindhoven (5-4). Foto: VK Sportphoto/Ruben Zegers

De wedstrijd tussen Excelsior en FC Eindhoven in de strijd om de KNVB Beker is vanavond live te volgen op Radio Rijnmond. De aftrap op Woudestein is om 19:45 uur, onze uitzending begint drie kwartier eerder.